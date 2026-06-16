İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenlerken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah kentinin doğusundaki Filistinlilerin bulunduğu alanlardaki temel hizmetleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün Sevahire eş-Şarkiyye beldesinde, bazı Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek, arama yaptı.

Baskın düzenledikleri evlerdeki eşyalara zarar veren İsrail askerleri, Filistinlilere saldırdı ve cep telefonlarına el koydu.

Öte yandan Ramallah'ın kuzeybatısında Deyr Ebu Meşal köyüne de baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmadı.

Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir köyünün girişini kapatan ve askeri kontrol noktası kurarak giriş çıkışları engelleyen İsrail ordusu, bölge sakinlerinin hareket özgürlüğünü kısıtladı.

İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeyindeki Ayn Sinya köyünün girişine de askeri kontrol noktası kurdu ve araçların giriş çıkışlarını engelledi.

İsrailli işgalciler, Filistinlilere su ve elektrik sağlayan hatları kesti

Filistinli Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın doğusundaki Taybe beldesinin doğusunda yer alan Arap el-Kaabine topluluğuna saldırdı ve topluluğa su ve elektrik sağlayan hatları kesti.

Saldırının, halkı temel hizmetlerden mahrum bıraktığı ve bölgedeki bedevi topluluklarını hedef alan süregelen saldırı zincirinin bir parçası olduğu vurgulandı. İsrailli işgalcilerin bölge halkının yaşamını daha da zorlaştırdığı ve geçim kaynaklarını tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.