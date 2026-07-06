Filistin: İsrail, Batı Şeria'daki 3.750'den Fazla Arkeolojik Alanın Kontrolünü Ele Geçirmeye Çalışıyor

RAMALLAH, 6 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakan Yardımcısı Salih Tavafşa, İsrail'in Batı Şeria'da bulunan 3.750'den fazla arkeolojik alanın kontrolünü ele geçirmeye yönelik bir planı uygulamaya çalıştığını söyledi.

Tavafşa, İsrail'in söz konusu planı kültürel miras alanları üzerindeki hakimiyetini güçlendirmeyi ve yasadışı yerleşimlerin genişlemesini desteklemeyi amaçlayan genel politikası kapsamında uyguladığını belirtti.

Tavafşa pazar günü devlet radyosu Filistin'in Sesi'ne yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin desteğini alan yerleşimci örgütlerinin bu alanların yönetimini yerleşimcilere devretmeye çalıştığını belirterek, yerleşimcilerin de söz konusu alanların yakınlarında yeni yerleşim noktaları kurduğuna dikkat çekti.

Tavafşa, hedef alınan alanların büyük bölümünün, Oslo Anlaşması uyarınca güvenlik ve idari bakımdan tamamen İsrail'in kontrolü altında bulunan Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde yer aldığını kaydetti.

Söz konusu uygulamaların, "Filistin'in tarihi ve kültürel kimliğini silmeyi ve arkeolojik ve dini alanların tarihi karakterini değiştirmeyi" amaçladığını söyleyen Tavafşa, arkeolojik alanların Filistin kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin kültürel mirasına yönelik ihlallerini belgelendirdiklerini kaydeden Tavafşa, bunlara ilişkin raporları ilgili Birleşmiş Milletler organlarına sunduklarını da sözlerine ekledi.

İsrailli yetkililerden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'na göre Batı Şeria'da bulunan yaklaşık 7.000 arkeolojik alanın yaklaşık yüzde 60'ı C Bölgesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua