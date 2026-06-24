Filistin: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 28 bin dönümden fazla araziye el koydu

Filistinli yetkililer, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da "devlet arazisi" ilanları kapsamında 22 ayrı karar aldığını, bu süreçte toplam 28 bin 183 dönüm arazinin hedef alındığını ve bunun son yılların en kapsamlı "toprağa el koyma" uygulaması olduğunu bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme amacıyla "devlet arazisi" ilanlarını yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Komitenin açıklamasında, söz konusu uygulamaların 7 Ekim 2023'ten bu yana 22 ayrı kararla yürütüldüğü ve bu kararlar kapsamında Batı Şeria genelinde 28 bin 183 dönüm arazinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, bunun son yılların en geniş ölçekli "toprağa el koyma" ve yerleşim genişletme uygulaması olduğuna dikkat çekildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 465 dönüm arazinin yasa dışı Givat Haroeh yerleşiminin genişletilmesi için kamulaştırıldığını duyurmuştu.

Filistinli yetkililer, İsrail'in bu uygulamalarının Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişlettiğini, Filistin'in toprak bütünlüğünü parçaladığını ve sivil yerleşim alanlarını kısıtladığını belirtiyor.