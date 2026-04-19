Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 küçükbaş hayvanı çaldı

İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'nın El-Muğayyir köyü yakınlarında Filistinli bir vatandaşa ait yaklaşık 150 küçükbaş hayvanı çaldı. Saldırılar, bölgede Filistinlilere yönelik artan baskın ve mülk el koyma olaylarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın El-Muğayyir köyü doğusundaki El-Halail bölgesi yakınlarında bulunan arazilere baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar, bölgede Filistinli Enis Ebu Aliya'ya ait yaklaşık 150 koyunu çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, daha önce de hayvanlarını kasten köydeki tarım arazilerinde otlatarak Filistinlilerin ekinlerine ve mülklerine zarar verdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı, baskın ve mülklere el koyma olaylarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede halkı yerinden etmeye yönelik sistematik eylemler gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda kasıtlı olarak geçim kaynaklarını hedef aldığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
