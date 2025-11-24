Haberler

İsrail, Batı Şeria'da 1042 Dönümlük Arazinin Kontrolünü Ele Geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Batı Şeria'nın Tubas kenti ile Kuzey Ağvar arasında uzanan 1042 dönümlük araziye el koydu. Filistinli yetkililer, bu yeni yol inşaatının tarım arazilerine erişimi engelleyeceğini ve stratejik bir koridor oluşturacağını belirtti.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ile Kuzey Ağvar bölgesi arasında uzanan 1042 dönümlük araziye el koyduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban'ın konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Şaban, İsrail yönetiminin Tubas'ın kuzeyinden başlayıp Ağvar'a kadar 22 kilometre boyunca kesintisiz şekilde uzanan bir yol inşaatı için 9 ayrı yönerge çıkardığını dile getirdi.

Şaban, bu yolun, vatandaşların tarım yaptıkları ve hayvanlarını otlattıkları on binlerce dönümlük arazilere ulaşmalarını engelleyeceğini vurguladı.

Filistinli yetkili Şaban, "Yolun uzunluğunun, bunun kısa vadeli taktik bir rota olmadığını, aksine Kuzey Ağvar'ı işgal altındaki iç kesimlere bağlayan yeni bir hareket ekseni oluşturmayı, Tubas, Tamun ve Tayasir'i ayıran tarım arazileri üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı ve Filistin coğrafi bağlantısını kesmeyi amaçlayan stratejik bir koridor olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Konsey Başkanı, el konulan yaklaşık 1042 dönümlük arazinin sadece dar bir şerit değil, bölgenin coğrafyasının yeniden şekillendirilmesine, özellikle Tubas ile çevredeki Bedevi topluluklar ve tarım arazileri arasında tampon bölge oluşturulmasına olanak tanıyan geniş bir kuşak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.