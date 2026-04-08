İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Yakınlarındaki Çatışma... 10 Kişi Gözaltına Alındı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında görev yapan polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından 10 kişi gözaltına alındı. Saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirildi, 2 polis ise yaralandı.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında Yapı Kredi Plaza önünde görev yapan polis ekiplerine yönelik saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiş, çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 polisin ameliyatı ise tamamlanmıştı. Edinilen bilgilere göre, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA