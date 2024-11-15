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İsrail Başkonsolosluğu Yakınında Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açtı

İsrail Başkonsolosluğu Yakınında Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açtı
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Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve şüpheli teslim aldı.

Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bir kişi gece saatlerinde İsrail Başkonsolosluğu yakınlarına gelince pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplere bir süre direnen şüpheli, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ş'nin (33) üst aramasında, pompalı tüfek, pala, 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin sorgusunda, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçları ile intihara teşebbüsten toplam 7 kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etmek için başkonsolosluk binasının yakınına gelerek havaya ateş ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel
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