Haberler

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 16 yaşındaki Velid Nidal Ebu Suneyne hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Ayrıca Kefr Akab beldesinde 3 Filistinli genç gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğun öldüğü, 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlilerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu baskında vurulan 16 yaşındaki Velid Nidal Ebu Suneyne'nin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrailli güçlerin açtığı ateş sonucu 2 çocuğun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde düzenlediği baskında Filistinli 3 genci gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

Denize girme yasakları da fayda etmedi! Acı haber tez geldi

'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

"Ebu Hanzala" ve Tevhid dergisine ağır darbe! Onlarcası kapatıldı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere

Süper Lig devine geliyor! Transferin buradan iptal olması mucize gibi
İlhan Fakılı resmen Beşiktaş'ta

İlhan Fakılı imzayı attı! İşte sözleşme süresi ve forma numarası
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...