İsrail basını: Ordu, 1986'dan beri kayıp İsrailli pilotun cenazesini bulmak için Lübnan'a asker indirdi

İsrail ordusunun 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için ülkenin doğusuna havadan asker indirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda yer alan Nebi Şit beldesine helikopterlerle asker indirme girişiminde bulundu.

Söz konusu indirmenin Lübnan'a 1986'da düzenlenen saldırılarda İsrail ordusunda görevli pilot olan ve uçağı düşen Arad'ın cesedini bulmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Arad'ın cenazesinin bulunup bulanmadığı veya çıkan çatışmalarda İsrail ordusundan kayıplar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan basını, İsrail ordusunun gece saatlerinde ülkenin doğusundaki Nebi Şit beldesine helikopterlerle asker indirme girişiminde bulunduğunu yazmıştı.

İndirme girişimi sırasında İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında yoğun çatışmalar yaşandığı, bunun üzerine İsrail askerlerinin geri çekildiği belirtilmişti.

İsrail ordusunun, askerlerinin geri çekilmesi sırasında bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlediği ifade edilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gece Nebi Şit'e düzenlediği saldırılarda 3'ü asker olmak üzere an az 26 kişinin öldüğünü 35'ten fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrailli askeri pilot Ron Arad, 1986 yılında Lübnan'a düzenlenen bir saldırı sırasında uçağının düşmesi sonucu kaybolmuştu. Akıbeti uzun yıllardır belirsiz kalan Arad'ın öldüğü ve cenazesinin Lübnan'da olduğu tahmin ediliyor.