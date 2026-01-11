Haberler

Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı engelleme şüphesiyle gözaltına alındı. Braverman'ın evinde arama yapıldığı bildirildi. Öte yandan; soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein da yeniden ifade verecek.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı "engelleme şüphesiyle" gözaltına alındığı duyuruldu.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Braverman, soruşturmayı engelleme şüphesiyle "Lahav 433 birimi" tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Kanal 12 televizyonu ise polisin Braverman'ın gözaltına alınmadan önce evinde arama yaptığını, soruşturmanın "soruşturmayı engelleme ve güveni kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü aktardı.

DOSYAYA "LAHAV 433" BAKIYOR

Lahav 433, ciddi suçlar ve yolsuzluk dosyalarında uzmanlaşmış İsrail polis birimi olarak biliniyor ve kamuoyunda sıklıkla "İsrail FBI'ı" şeklinde anılıyor.

NETANYAHU'NUN ESKİ SÖZCÜSÜ YENİDEN İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein da yeniden ifade vermeye çağrıldı. Kanal 12'nin haberine göre Braverman ile Feldstein arasında yüzleştirme yapılması bekleniyor.

Feldstein, 24 Aralık'ta KAN'a verdiği röportajda, Braverman'ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gece geç saatlerde gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini ileri sürmüştü.

Braverman, Netanyahu'nun ofisinde hassas dosyaların yönetiminden sorumlu, merkezi ve etkili bir isim olarak biliniyor.

Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024 yılında Gazze Şeridi'ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild'e sızdırma girişiminde bulundu. Feldstein, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas'ı güçlendirdiğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
