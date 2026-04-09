İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan'a saldırıların devam edeceğini söyledi.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail Başbakanı, geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan'a saldırıların süreceği mesajını verdi ve "Gereken her yerde Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını duyurmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
