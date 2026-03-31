İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırıların ne zaman biteceğine dair tarih vermedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'in İran'daki hedeflerinin yarısından fazlasını gerçekleştirdiğini öne sürerek, saldırıların ne zaman sona ereceğine dair tarih vermedi.

ABD merkezli Newsmax televizyonuna konuşan Netanyahu, Tahran'ın büyüyen füze menzilinin yakında Avrupa'yı ve ötesini tehdit edebileceğini savunarak, İsrail ve ABD'nin İran'ın füze sistemleri, silah fabrikaları ve nükleer personeline yönelik saldırılar düzenlediği iddiasında bulundu.

İsrail'in İran'daki hedeflerinin yarısından fazlasını gerçekleştirdiğini ileri süren Netanyahu, mevcut odağın Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku olduğunu söyledi.

İran'ın askeri, nükleer ve endüstriyel kapasitelerini zayıflatma konusunda "önemli ilerleme kaydettiklerini" savunan Netanyahu, temel hedefin, İran'ın nükleer silah edinmesini ve bu silahları fırlatma araçlarına sahip olmasını engellemek olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, "Nükleer silahların ve bunları ABD şehirlerine ulaştıracak araçların peşindeler. Bu savaşın amacı budur, bu sonucu engellemek." iddiasında bulundu.

Saldırıların mevcut aşamasında, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun güvence altına alınmasına veya ortadan kaldırılmasına odaklanıldığını söyleyen Netanyahu, saldırıların ne zaman sona ereceğine dair bir tarih paylaşmadı.

Netanyahu, "bölgedeki kilit enerji rotalarına olan bağımlılığı azaltma çabaları" dahil olmak üzere daha uzun vadeli stratejik faktörlere işaret ederek, şunları ileri sürdü:

"Uzun vadeli çözümler, enerji boru hatlarının Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz ve Akdeniz'e, İran'ın coğrafi boğaz noktalarını devre dışı bırakarak, batıya doğru yeniden yönlendirilmesini içeriyor."

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.