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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere bir araya geldi. Sullivan'ın İsrail hükümetine ABD yönetiminin yaklaşımını ileteceği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların sürdüğü Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere İsrail'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Sullivan ile Tel Aviv'de toplantı yaptı.

Toplantıya, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk da katıldı.

Sullivan'ın, programı kapsamında, İsrail hükümetinin Savaş Kabinesi üyeleriyle bir toplantıya katılması bekleniyor.

İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze'deki sivil kaybının arttığı ve insani durumun kötüleştiği ortamda gerçekleşen ziyarette Sullivan'ın, ABD yönetiminin bu hususlardaki yaklaşımını bir kez daha İsrail tarafına iletmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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