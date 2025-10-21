Haberler

İsrail Bakanı'nın Sinvar Cenazesi Önerisi Tepki Topladı

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, ABD'nin El Kaide lideri Usame bin Ladin'in naaşının yakıldığına inanarak, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın cenazesinin yakılmasını önerdi. Regev, bu teklife kabineden herhangi bir yanıt almadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Regev, yerel "Kol Barama" radyosuna verdiği röportajda, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Sinvar'a ilişkin konuştu.

ABD'nin Usame bin Ladin'in naaşını yaktığını zanneden İsrailli Bakan Regev, "Kabinede Yahya Sinvar'ın naaşının, Amerikalıların (El Kaide lideri Usame) Bin Ladin'i yaktığı gibi yakılmasını önerdim." ifadelerini kullandı.

Regev, kabinede önerisine ilişkin kimsenin yorum yapmadığını da söyledi.

Sinvar'ın naaşına bile tahammül edemediğini dile getiren İsrailli Bakan, cenazenin teslim edilmesini ve defnedilmesini istemediğini ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına da değinen Regev, Gazze'de tutulan İsraillilerin naaşının tamamının teslim edilmediği sürece ateşkesin ikinci aşamasının yürürlüğe girmeyeceğini savundu.

2011'de Pakistan'da ABD Özel Kuvvetlerinin evine düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilen Bin Ladin'in naaşı İsrailli Bakanın zannettiği üzere yakılmamış ve denize atılmıştı.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Sinvar'ın "son nefesine kadar" direniş göstermesi ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
