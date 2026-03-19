İsrailli bakan, ABD ile İran'a saldırılarını "savaş muazzam bir nimet" diye niteledi

Güncelleme:
İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin, ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri askeri saldırılarla ilgili savaşın her gününün İsrail'e büyük fayda sağladığını savundu. Bakan, tartışmanın asıl olarak İran hedefli saldırıların nasıl uzatılacağı üzerine olması gerektiğini vurguladı.

TEL İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin, ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılara ilişkin "savaşın her gününün İsrail için muazzam bir nimet" olduğu iddiasında bulundu.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Bakan Elkin, asıl tartışılması gerekenin İran'ı hedefleyen saldırıların ne zaman sona ereceğinin değil nasıl uzatacakları üzerine olması gerektiğini savundu.

ABD ile eşi görülmemiş bir işbirliği içinde olduklarını ve savaşın ne zaman sona ereceğinin değil, nasıl uzatabilecekleri ve İran'a verdikleri zararı derinleştirebilecekleri üstüne olması gerektiğini savundu.

Bakan Elkin, "Savaşın her günü İsrail için muazzam bir nimet." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
