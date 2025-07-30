İsrail Bakanı Eliyahu: Esirlerin Kurtarılması Öncelikli Hedef Olmamalı

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların öncelikli hedefinin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak olmadığını söyledi.

Dindar Yahudi (Haredi) radyo kuruluşu Kol Chai'ye konuşan Bakan Eliyahu, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesinin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıların temel hedefleri arasında olmaması gerektiğini kaydetti.

"Savaş esirleri" statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini savunduğu İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıyla Gazze'deki "savaş" sona erdikten sonra ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Eliyahu, "Onları rehine olarak tanımladığınızda, amaç öncelikle rehineleri geri getirmektir, ancak bence rehineler temel amaç olmamalı." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşim birimleri kurulması çağrısında da bulunan Eliyahu, "Gazze Yahudi olmalı. Gazze Yahudi olduğunda, oradaki Arapların da durumunun daha iyi olacağını" ileri sürdü.

İsrailli esir ailelerinden aşırı sağcı bakana tepki

İsrailli esir aileleri, aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu'nun açıklamalarını "çirkin" bulduğunu duyurarak, bakanın haddini aştığı belirtildi.

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Eliyahu'nun sözlerinin "tüm esirlerin iadesini ve çatışmaların sona ermesini talep eden halkın iradesini temsil etmediği" vurgulandı.

Halkın yüzde 80'inin hükümetin aksine İsrailli tüm kadın ve erkek esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşmayı desteklediği hatırlatıldı.

İsrail'deki koalisyon iktidarının aşırı sağcı partisi Yahudi Gücü, Gazze Şeridi'ne saldırıların sürdürülmesi, işgal edilmesi ve Filistinlilerin bölgeden sürülmesini savunuyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki parti, Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta hükümetten çekilmişti.