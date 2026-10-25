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İsrail Bakanı Ben-Gvir, seçime 2 gün kala Ofer Hapishanesine baskın düzenledi

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, genel seçime iki gün kala Ofer Askeri Hapishanesine baskın düzenledi. Ben-Gvir'in alaycı sözleri ve esirlerin sürüklendiği görüntüler yayınlandı; hak örgütlerine göre hapishanelerde 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esir var.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusuna ait Filistinli esirlerin tutulduğu Ofer Askeri Hapishanesi'ne baskın düzenledi.

Kanal 14 televizyonu, İsrail'de yapılacak genel seçime iki gün kala aşırı sağcı Ben-Gvir'in hapishaneye baskın düzenlediği anlara dair görüntüleri paylaştı.

Ben-Gvir'in Filistinli esirlerin ağır şartlar altında tutulduğu hapishaneye ilişkin alaycı ifadelerle "Burası her şey dahil tatil köyü gibi; bunu tüm cezaevlerinde yapacağız." dediği de aktarıldı.

Görüntülerde ise hücreleri basan İsrail güçlerinin elleri arkadan kelepçelenmiş Filistinli esirleri sürükleyerek yere yatırdığı görüldü.

İsrail'de Hapishaneler İdaresi doğrudan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yetki ve sorumluluğunda. Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkenceler arttı ve hayat şartları ağırlaştırıldı.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı ismi Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere "timsahlarla çevrili hendekler" kurulmasını önermişti.

Sık sık hapishanelere baskınlar düzenleyerek Filistinli esirlere aşağılayıcı muamelelerde bulunan Ben-Gvir, bu anların görüntülerini kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor.

Kaynak: AA
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