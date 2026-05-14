Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açtı

Güncelleme:
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açtı ve kışkırtıcı sloganlar attı. 620 İsraillinin katıldığı baskında İsrail polisi, Müslümanların Aksa'ya girişini engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "Kudüs Günü" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren İsrailliler, danslar ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu, dini ritüeller gerçekleştirdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de Aksa'ya baskın düzenleyenler arasındaydı.

Harem-i Şerif'in avlusunda İsrail bayrağı açan aşırılık yanlısı Bakan Ben-Gvir, Aksa'nın kendilerine ait olduğunu iddia eden kışkırtıcı sloganlar attı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 620 İsraillinin sabah saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre de İsrail polisi, 60 yaşın altındaki erkekler ile 50 yaşın altındaki kadın Müslümanların namaz kılmak için Aksa'ya girişini engelledi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
