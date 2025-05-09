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İsrail Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye Yardım Ambargosunun Devamını İstedi

İsrail Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye Yardım Ambargosunun Devamını İstedi
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Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne uygulanan insani yardım ambargosunun sürdürülmesi gerektiğini savundu. Ben-Gvir, uluslararası toplumun tepkilerine rağmen hükümetin yardım kararını değiştirmesi çağrısında bulundu.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, insani krizle boğuşan Gazze Şeridi'ne 2 ayı aşkın süredir uyguladıkları insani yardım ambargosunun devam ettirilmesini istedi.

Ben-Gvir, X hesabından, uluslararası toplumdan yükselen tepkilere rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insani yardım ambargosu hakkında açıklamada bulundu.

Ben-Gvir, "Başbakanı (Binyamin Netanyahu) ve diğer bakanları, bir önceki toplantıda karşı oy kullandığım Gazze'ye yardımların yenilenmesi yönündeki felaket niteliğindeki karardan, bir sonraki kabine toplantısında geri çekmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasının "akılsızlık" olduğunu öne süren Ben-Gvir, bunun "ahlaki ve stratejik bir hata" olacağını iddia etti.

İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta Gazze halkının güneydeki Refah kentine sürgün edilmesi, İsrail ordusunun gözetiminde sınırlı miktarda yardım girişini kapsayan Gazze Şeridi'nin kalıcı işgali planını onaylamıştı.

Ayrıca ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Başkan Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması için talimat verdiğini belirmişti.

İsrail 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım girişini durdurmuş, 18 Mart'ta ise saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun 19 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, yardım girişinin engellenmesi büyük bir insani krize neden olmuştu.

Uluslararası tepkileri azaltmak isteyen Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun dahil olduğu sınırlı bir insani yardım dağıtımı planı üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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