İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına provokatif kutlama

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısının İsrail Meclisinde onaylanmasını bir grup milletvekiliyle şampanya içerek kutladı.

  • İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluları hedef alan idam yasasının kabulünü Batı Kudüs'teki Meclis'te şampanya patlatarak kutladı.
  • Itamar Ben-Gvir, 'Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla' ifadesini kullandı.
  • Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 89 Filistinli esir hayatını kaybetti.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aşırı sağcı bir grup milletvekiliyle Filistinli tutukluları hedef alan yasa tasarının kabul edilmesi sonrası Batı Kudüs’teki Meclis’te sevinç gösterisi yaptı.

ŞAMPANYA PATLATTI

Ben-Gvir ve diğer milletvekilleri, tasarının yasalaşmasını şampanya kadehi kaldırarak kutladı. Ben-Gvir, öncülük ettiği yasa tasarısının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla." ifadesini kullandı.

FİLİSTİN KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinde yer alan Ben-Gvir, Filistin karşıtlığıyla öne çıkan bir isim. Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamelenin daha da arttığı belirtiliyor.

Filistinlileri esirlerin tutulduğu hapishanelere sık sık baskın düzenleyen Ben-Gvir, hapishanelerde Filistinlilere uygulanan baskı ve kötü muameleyle övünmüştü. İdam tasarısının hazırlanmasına öncelik eden Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde 89 Filistinli esir hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Esat Fırat
