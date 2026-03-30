İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına provokatif kutlama
Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısının İsrail Meclisinde onaylanmasını bir grup milletvekiliyle şampanya içerek kutladı.
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aşırı sağcı bir grup milletvekiliyle Filistinli tutukluları hedef alan yasa tasarının kabul edilmesi sonrası Batı Kudüs’teki Meclis’te sevinç gösterisi yaptı.
ŞAMPANYA PATLATTI
Ben-Gvir ve diğer milletvekilleri, tasarının yasalaşmasını şampanya kadehi kaldırarak kutladı. Ben-Gvir, öncülük ettiği yasa tasarısının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla." ifadesini kullandı.
FİLİSTİN KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinde yer alan Ben-Gvir, Filistin karşıtlığıyla öne çıkan bir isim. Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamelenin daha da arttığı belirtiliyor.
Filistinlileri esirlerin tutulduğu hapishanelere sık sık baskın düzenleyen Ben-Gvir, hapishanelerde Filistinlilere uygulanan baskı ve kötü muameleyle övünmüştü. İdam tasarısının hazırlanmasına öncelik eden Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde 89 Filistinli esir hayatını kaybetti.