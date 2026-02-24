İsrailli aşırı sağcı bakan, Necef bölgesinde Filistinli bedevi ailenin evini yıktırdı

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde "Tel Aviv'i ve Birüssebi'yi sizden aldık. Burada kalmanıza izin vereceğimizi mi sanıyorsunuz?" ifadeleriyle tehdit ettiği bir Filistinli bedevinin evini yıktırdı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in İsrail güçleri eşliğinde bölgedeki Bedevi köyüne yaptığı baskının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in evinin tüm izinlere sahip olduğunu anlatmaya ve yıkımı engel olmaya çalışan Filistinliye, "Umrumda değil. Yahudiler, kanunların üstündedir." dediği duyuldu.

İki saat içinde evin boşaltılmasını isteyen aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, aksi takdirde evin sahibini tutuklatmak ve bölgedeki her yapıyı yıkmakla tehdit etti.

Evini yıkmaları halinde gidecek bir yerleri olmadığını söyleyen Filistinlinin sözlerine kulaklarını tıkayarak "Buranın sahipleri biziz. Kalanları da alacağız." diyen Ben-Gvir şu ifadeleri de kullandı:

"Tel Aviv'i sizden aldık. Birüssebi'yi sizden aldık. Burada kalmanıza izin vereceğimizi mi sanıyorsunuz?"

Necef'teki Filistinli Bedevi Araplar

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yaşayan Filistinli Bedevi Araplar, İsrail vatandaşlığı taşıyor ve zorunlu olarak İsrail ordusunda askere alınıyor. Buna karşın bölgedeki Filistinli Bedevi Araplar, İsrail yönetimlerinin bölgelerine karşı ayrımcılık uyguladığı, "ikinci sınıf vatandaş olarak muamele edildikleri" eleştirisini yöneltiyor.

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Bölgede Bedevi Filistinli Arapların, köylerindeki basit yapıları dahil inşaat ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.