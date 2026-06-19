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Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail ordusu Gazze'de 1 Filistinliyi yaraladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus'ta bir Filistinli yaralanırken, donanma da batı kesimlerini bombaladı. Ateşkesten bu yana can kaybı 1007'ye yükseldi.

İsrail ordusu ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bir Filistinliyi daha yaraladı.

Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Beni Süheyla bölgesini hedef aldı.

İsrail'in işgal ettiği "Sarı Hat"ın dışında yer alan bölgeye, İsrail ordusuna ait araçlardan açılan ateş sonucu bir Filistinli yaralanırken, İsrail donanması da denizden Han Yunus'un batı kesimlerini bombaladı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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