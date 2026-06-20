Haberler

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin Hizbullah'ı suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatı ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ı suçladı. Saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ABD- İran mutabakatı ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar için Hizbullah'ı suçladı.

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyinde gece saatlerden itibaren düzenlediği şiddetli saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Hizbullah'ın gece boyu Lübnan'ın güneyindeki İsrail güçlerine 50'den fazla roket ve İHA fırlatarak ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, İsrail ordusunun buna yanıt olarak Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlediği savunuldu.

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda Hizbullah'a ait onlarca roket fırlatma mevzileri, askeri depoları, komuta merkezi ile Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail'in ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 28 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike

Yeni haftada altına yatırım yapanları bekleyen tehlike

Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!