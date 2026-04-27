İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını genişleterek ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın altyapı tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'ne ve güneyindeki diğer bölgelere hava saldırıları başlattığını bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
