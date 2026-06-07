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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkesin uzatılmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye'ye bağlı Duveyr beldesinde bir evi 2 ayrı saldırıyla hedef alarak yıktı. Nebatiye kenti de hava saldırılarının hedefi oldu.

İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Nebatiye'de Zefta yolu üzerindeki motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü.

Abba ile Duveyr beldeleri arasında seyreden motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 Suriyeli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail'e ait bir başka İHA da Kefur beldesine saldırı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 593 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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