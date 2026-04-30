İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef aldı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri bombaladı.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana güneyde çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Nebatiye kent merkezinde yer alan Üniversiteler Mahallesi'ni hedef alırken, kısa süre önce saldırı tehdidinde bulunduğu Hinniyye, Vadi Çilo, Kalile, Kinise, Kefre ve Mecdel Zun beldelerini de bombaladı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) da Kefr Rumman beldesine saldırdı. Hinniyye'deki bir evi hedef alan saldırıda 3 kişinin enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Bir İsrail İHA'sının güneydeki Şehhabiyye beldesinde bir motosiklete düzenlediği saldırıda da yaralıların olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Semmaiyye, Hinniyye, Kalile, Vadi Çilo, Kiniyse, Kefre, Mecdel Zun ve Sadikin beldelerine yönelik saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Bint Cubeyl ilçesinde, yerel saatle 10.00'da İsrail'e ait 2 Merkava tankının İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde güneyde işgal altındaki Yarin beldesinde İsrail'e ait bir obüsün de bir İHA'yla vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.