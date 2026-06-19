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Lübnan resmi ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor ve misket bombalarıyla saldırdı

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İsrail ordusu, yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde Ali Tahir Tepesi çevresini fosfor ve misket bombalarıyla hedef aldı. Ayrıca Keferdunin beldesinde bazı evler patlayıcılarla yıkıldı. Saldırılarda bugün 47 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bulunan Ali Tahir Tepesi çevresini fosfor ve misket bombalarıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, Nebatiye el-Fevka beldesinin dış kesimlerindeki Ali Tahir Tepesi çevresine fosfor ve misket bombalarıyla saldırı düzenledi.

İsrail askerleri ayrıca güneydeki Keferdunin beldesinde bazı evleri patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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