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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması ve ateşkese rağmen Nebatiye vilayetinde bir aracı İHA ile hedef aldı. Saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Ayrıca Deyr Siryan beldesine topçu saldırısı düzenlendi.

İsrail ordusunun, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir aracı, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı bildirildi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait bir İHA, Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Rumman beldesinin Duha yolu üzerinde bir aracı art arda iki kez hedef aldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun ayrıca güneydeki Deyr Siryan beldesine topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sabah saatlerinde ise İsrail ordusunun, Nebatiye'de Şokin ile Kefer Deccal beldeleri arasındaki bölgede bir araca düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi yaralanmıştı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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