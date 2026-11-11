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İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu, son 24 saatte 8 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte hastanelere 8 kişinin naaşı ile 29 yaralının getirildiğini açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana saldırılarda 1622 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 878 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 8 kişinin naaşı ile 29 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1622 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 878 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 653'e, yaralı sayısının 176 bin 7'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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