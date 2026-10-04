İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 6 kişiyi öldürdü, 18 kişiyi yaraladı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan 3 kişinin de bugün hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1454 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 5 bin 90 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 835 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 237'ye, yaralı sayısının 175 bin 206'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA