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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentine düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda bir bakım atölyesi hedef alındı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'e ait İHA'nın Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ni hedef aldığı saldırıyla ilgili bilgi verildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sanayi Caddesi'nde bir bakım ve torna atölyesini art arda 3 füzeyle hedef aldığını, saldırının ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, önceki günlerde düzenlenen saldırılarda yaralanan 2 Filistinli de yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, bölgedeki bombardımanların yanı sıra suikastlar düzenlemeye, işgali genişletmeye ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalara devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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