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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de hava saldırıları düzenledi, 7 Filistinli yaralandı

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İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde İHA ve hava saldırıları düzenledi; 7 Filistinli yaralandı. Saldırılarda biri ağır 2 kişi Şati Mülteci Kampı'nda, 5 kişi Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki çadırlarda yaralandı; ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1415 kişi öldü.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Beyaz Cami yakınlarında bir grup Filistinlinin bulunduğu alanı hedef aldı. Saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde ise yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin batı ve doğu kesimlerinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'nın batısı, güneyindeki Han Yunus'un doğusu ve Refah'ın kuzeybatısına yoğun ateş açtığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1415 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 bin 16 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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