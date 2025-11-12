İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'de 1500'den Fazla Bina Yıktı

İsrail'in, 10 Ekim'de yürürlüğe giren Hamas ile sağladığı ateşkesin ardından Gazze'de 1500'den fazla binayı yıktığı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.

BBC Verify ekibinin incelediği, sonuncusu 8 Kasım'da çekilen uydu fotoğrafları İsrail'in, Gazze'deki yıkım faaliyetlerine "geniş ölçekte" devam ettiğini gösteriyor.

Buna göre, İsrail ordusunun denetimindeki mahalleler ateşkesin sağlanmasının ardından bir ay içinde tamamen yerle bir edildi.

Uydu görüntülerinde, yıkımların özellikle Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira ve Refah yakınlarındaki Bayuk bölgelerinde yoğunlaştığı görülüyor.

BBC'nin analizinde, önce hasarsız görünen 1500'den fazla binanın ateşkes sonrası buldozerlerle yıkıldığı tespit edildi.

Analizde, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasıyla çekilmesi gereken "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınırın gerisinde yer alan bölgelerde binlerce binanın yıkıldığı belirlendi.

Yıkımların, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi ve Endonezya Hastanesi yakınlarında da devam ettiği gözlemlendi.

Sosyal medyada ateşkesin ardından paylaşılan teyitli görüntüler ise de bu yıkımları doğruladı.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsünden (RUSI) Kıdemli Uzman Yardımcısı Dr. H.A. Hellyer, analize ilişkin, "Bu açıkça ateşkesin ihlali ancak Washington bunu kabul etmeye istekli değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, İsrail hükümetinin de onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkes anlaşması sonrasında, İsrail'in Gazze yaptığı saldırılarda 242 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, saldırılarda 614 kişinin yaralandığı ve bu süreçte 522 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığı belirtilmişti.