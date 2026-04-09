İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir çocuğu başından vurdu
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen İsrail askerleri baskınında, bir çocuk başından ağır şekilde yaralandı. Olay, Celezun Mülteci Kampı'nda gerçekleşti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Askerler, karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtı. Olayda başından ağır yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu