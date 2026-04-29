İsrail askerlerinin, evine baskın düzenlediği Filistinli Hammad'ı ailesini korumak isterken öldürdüğü ortaya çıktı

İsrail ordusunun evine baskın düzenleyerek kasıtlı şekilde öldürdüğü Filistinli Abdulhalim Hammad'ın ailesini ve kardeşini İsrail askerlerinden korumak isterken hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Silvad beldesinde evine baskın düzenleyerek aile bireylerini darbettiği 37 yaşındaki Hammad'ı kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtildi.

Hammad'ın ailesinin İsrail ordusunun baskınına ilişkin ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde eve baskın düzenlediği aktarıldı.

Askerlerin Hammad'ın kardeşini şiddetli şekilde darbettiği belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin ailesini ve kardeşini korumaya çalışan Hammad'ı ateş açarak öldürdüğü, cenazesine el koyduğu ve kardeşi ile babasını da gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 30 kişiyi gözaltına aldığı geniş çaplı baskınların bir parçası olarak Hammad ailesinin evine zorla girdiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İşgal güçleri tarafından gerçekleştirilen infazlar, işgalci İsrail'in onlarca yıldır sürdürdüğü ve Gazze'deki soykırımıyla doruk noktasına ulaştırdığı uzun soluklu siyasetinin bir parçasıdır.

Batı Şeria'daki yargısız infazlar ise soykırımdan önce de artış göstermişti. İşgalci İsrail, bu yaklaşımı sürdürerek yargısız infazları, devam eden ve uzun süren soykırımının en belirgin araçlarından biri haline getirmiştir."

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin Filistinlileri kasıtlı olarak öldürmesine ek olarak Filistinli esirler için idam cezasını kapsayan yasanın tehlikelerine dikkat çekildi.

Aldığı uluslararası destek sayesinde İsrail ordusunun Filistin halkına karşı "soykırım yaptığı" vurgulanan açıklamada, İsrailli yetkililerin bundan sorumlu tutulması ve cezasız kalmaması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Abdulhalim Hammad'ın, cenazesi 2021'den bu yana İsrail makamlarınca alıkonulan Muhammed Ruhi Hammad'ın kardeşi olduğu hatırlatıldı.