İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da darbettiği 2 kişi de yaralandı

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarında 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinin açıklamasına göre, İsrail askerleri, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınından geçmeye çalışan 3 Filistinliye ateş açtı.

Yaralananların Ramallah kentindeki Filistin Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde düzenlediği saldırıda ise 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin Tubas'ın doğusundaki Akabe Teyasir bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin darbettiği 2 yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
