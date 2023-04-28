İsrail askerlerinin Cenin baskınında Filistinli bir çocuk yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli 14 yaşındaki bir çocuğu yaraladı, 2 genci ise gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli 14 yaşındaki bir çocuğu yaraladı, 2 genci ise gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, baskın sırasında İsrail güçleri ile silahlı Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı.

İsrail, olayların ardından kampın bazı bölgelerine takviye kuvvet gönderirken Filistinliler de ateş açarak ve el yapımı patlayıcılar kullanarak baskına karşılık verdi.

Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 14 yaşındaki bir çocuğun elinden ve sırt bölgesinden yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, söz konusu baskında Filistinli Basil el-Hariri ile İzz Bessam es-Sadi'yi gözaltına aldı.

İsrail ordusu ise yaptığı basın açıklamasında "güvenlik güçlerinin, istihbarat bilgilerine dayanarak, terör faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen ve hakkında yakalama emri bulunan bir kişiyi Cenin kentinde gözaltına aldığını" belirtti.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin kampta bulunan bazı silahlara ve askeri teçhizata el koyduğu" kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Mücahitlerimiz, Cenin Mülteci Kampı civarında işgal güçleriyle karşı karşıya geliyor ve işgal ordusunu yoğun mermi ve patlayıcılarla hedef alıyor." ifadeleri kullanıldı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları da açıklamasında, "İşgal güçleri kamp çevresini yoğun bir şekilde kurşun yağmuruna tutuyor." ifadelerine yer verdi.

Batı Şeria'daki gerginlik

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.