Lübnan ordusu Batı Zavtar'da konuşlandı, halk evlerine dönüş için umutla bekliyor

İsrail ile varılan çerçeve anlaşması kapsamında uygulanmaya başlanan pilot bölge uygulaması çerçevesinde İsrail askerlerinin çekilmesiyle Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar beldesinde, bölge halkı evlerine güvenli şekilde dönebilmeyi bekliyor.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında 21 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Batı Zavtar beldesinde konuşlanarak arama-tarama faaliyetlerine başladı.

Beldede güvenlik önlemleri alan Lübnan ordusu birlikleri, patlamamış mühimmat ve diğer tehlikeli maddelerin temizlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, belde sakinlerinin evlerine dönüşüne ise henüz izin vermiyor.

İsrail işgali nedeniyle evlerini terk edenler 3 gündür belde girişinde bekliyor

İsrail saldırıları ve işgali nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, 3 gündür belde girişinde bekleyişlerini??????? sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan Batı Zavtar Belediye Başkanı Abid İzzeddin, öncelikle Lübnan ordusunun Batı Zavtar'daki arama tarama çalışmalarını tamamlamasını beklediklerini söyledi.

Ordunun beldede patlamamış mühimmat ve tehlikeli maddelerin tespitine yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktaran İzzeddin, "Amacımız halkın Lübnan ordusunun gözetiminde güvenli şekilde beldeye dönebilmesi. Şimdi ordudan gelecek resmi açıklamayı bekliyoruz. Açıklamanın ardından halkı bilgilendireceğiz ve inşallah Batı Zavtar'a güvenli şekilde giriş yapacağız." dedi.

"Ordunun varlığı herkes için güvence demek"

Belde girişinde bekleyenlerden Vefa İsmail de Batı Zavtar'da başlayan sürecin Nebatiye vilayetindeki diğer beldelere ve halen İsrail işgali altındaki tüm bölgelere de yayılmasını temenni etti.

İsmail, "İnşallah bugün yaşananlar diğer beldeler için de başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Lübnan ordusunun beldeye konuşlanmasını uzun zamandır beklediklerini dile getiren İsmail, "Ordunun varlığı herkes için güvence demek. Artık yorulduk. Devletin var olması, halkına ve sınırlarına karşı sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Bu toprağın her karışı bizim için çok değerli"

Beldeye gireceği anı günlerdir beklediğini dile getiren Fadiye İzzeddin, her sabah belde girişine geldiğini ancak içeri alınmadığını anlattı.

İzzeddin, "Evlerimiz yıkılmış olabilir ama bu toprağın her karışı bizim için çok değerli. Bu yüzden her gün güneşin altında bekliyoruz. Tek umudumuz yeniden beldemize girebilmek." diye konuştu.

Son patlamalarda evlerinin yıkıldığını anlatan İzzeddin, beldeye döndüğünde büyük bir yıkımla karşılaşacağını düşündüğünü söyledi.

Şimdilik beldeye yakın bir yerde kiraladıkları evde kaldıklarını söyleyen İzzeddin, "Böylece sık sık gelip kontrol edebiliyoruz, beldemize gireceğimiz günü bekliyoruz. Tek umudumuz yeniden evimize dönebilmek." ifadelerini kullandı.

Bekleyenlere yemek yardımı yapılıyor

Bölgedeki Kakaaiyet el-Cisr İlk Yardım Merkezi Sorumlusu Zeynep de "3 gündür sahada halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan sağlık ekiplerimizle birlikte görev yapıyoruz. İnsanlara hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz." dedi.

Zeynep, "Evlerine dönmek için bekleyişlerini sürdüren ailelere kahvaltı ikram ettik. Güneyin tek bir aile olduğunu hissettirmek istedik. Bu manzara, hepimizin birbirine kenetlendiğini gösteriyor. İnşallah kısa süre sonra hep birlikte Batı Zavtar'a gireceğiz." ifadesini kullandı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı beldede denetim yaptı

Öte yandan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel de Batı Zavtar'da konuşlanan askeri birlikleri denetledi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre Heykel, bölgede alınan tedbirler ve yürütülen görevler hakkında bilgi aldı.

Heykel, bölge halkının evlerine güvenli şekilde dönebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması talimatı verdi ve tüm tehlike ve zorluklara rağmen gösterdikleri özveri, disiplin ve yüksek moral dolayısıyla askerlere övgüde bulundu.

Kaynak: AA