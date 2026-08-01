İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1 çocuk yaralandı

BATI İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı Beyt Feccar beldesine düzenlediği baskında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaralandı.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşam Beyt Feccar beldesine baskın düzenleyerek "Müselles" bölgesinde konuşlandığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu 15 yaşındaki bir çocuğun ayağından yaralandığını aktardı.

İsrail güçleri ayrıca Beytüllahim'in güneyindeki Hıdır beldesine baskın düzenleyerek Bevvabe bölgesi ile Kudüs-El Halil Caddesi'nde konuşlandı.

El Halil kentinde İsrail askerleri, Dura bölgesinin batısındaki El-Mecd köyüne baskın düzenleyerek göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

İsrail güçlerinin Dura'nın batısındaki Deyr Samit beldesine de baskın düzenlediği, bölgede yoğun askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Baskınlarda gözaltına alınan ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistin kentleri, beldeleri ve mülteci kamplarına yönelik baskınlarını artırırken, bu baskınlarda Filistinliler öldürülüyor, gözaltına alınıyor, evleri yıkılıyor ya da zorla evlerinden çıkartılıyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA