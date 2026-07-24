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İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 74 yaşındaki bir Filistinli yaralandı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Sarra kasabası yakınlarında bir araca ateş açması sonucu bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Sarra kasabası yakınlarında bir araca ateş açması sonucu bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Sarra kasabası girişi yakınlarındaki bir araca ateş açtı.

Olayda, araç içindeki 74 yaşındaki Filistinli şarapnel parçasıyla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sarra kasabasına daha önce de Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli tarafından baskın düzenlenmişti. İsrailliler, 6 ev ve 5 araç ile binlerce dönüm araziyi ateşe vermiş, baskın sırasında 2 Filistinli darbedilmişti.

Nablus gün içinde İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğramıştı. Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarındaki saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği silahlı saldırıda ise 3'ü ağır 7 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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