İsrail Askerlerinin Ateş Açtığı Filistinli Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Üsame Yasir Muhammed Kemil, doğduğu yer olan Kabatiye'de yüzlerce Filistinlinin katıldığı bir cenaze töreni ile defnedildi.

İsrail askerlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde ateş açarak öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerleri dün akşam Cenin'in güneyindeki Kabatiye kasabasına baskın düzenlemiş ve 20 yaşındaki Üsame Yasir Muhammed Kemil isimli Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Kemil, bugün doğduğu yer olan Kabatiye'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan yüzlerce Filistinli, İsrail askerlerinin her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda işlediği suçları kınayan sloganlar attı.

İsrail ordusunun baskınlarla Filistinlileri provoke ettiğini ve gelişigüzel ateş açtığını kaydeden Kemil'in amcası, eve bir şeyler almak için dışarı çıkan yeğeninin İsrail askerleriyle karşılaşınca kaçtığını ama açılan 3 el ateşle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
