İsrail Askerlerinden Lübnan'a Ateş: Bir Yaralı

İsrail Askerlerinden Lübnan'a Ateş: Bir Yaralı
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İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde bir vatandaşın üzerine ateş açması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, Marcayun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor.

İsrail askerlerinin, Lübnan'ın güneyinde açtığı ateş sonucu bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, ülkenin güneyinde yer alan Nebatiye kentine bağlı Keferkila beldesinde vatandaşın üzerine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ateş açtığı vatandaşın yaralandığı ifade edildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralanan vatandaşın Marcayun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun güneydeki Dıhayra beldesinde de insansız hava aracıyla bir otomobili hedef aldığına işaret edilen haberde, İsrail saldırısının araçta maddi hasara yol açtığına vurgu yapıldı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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