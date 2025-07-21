İsrail Askerlerinden Gazze'de Beyaz Bayraklı Filistinlilere Ateş Açma İtirafı

İsrailli askerlerin Gazze'de yardım dağıtılan bölgede beyaz bayrak sallayan Filistinlilere ateş açtığı, İsrail askerlerin itiraflarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan İsrail ordusunda görevli ve emekli askerler, İsrail ordusu mensuplarının, ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde beyaz bayrak sallayan Filistinlilere ateş açtığını gördüklerini söyledi.

Buna göre, dağıtım bölgeleri etrafında konuşlandırılan İsrail askerleriyle yakın mesafede bulunmak zorunda kalan Filistinliler, dakikalar içerisinde tükenen sınırlı sayıdaki gıda yardımına ulaşabilmek için de izdiham ortamına maruz bırakılıyor.

İsrail askerleri ise dağıtım bölgelerine giderken "onaylanmış rotalardan" yolunu kaybettiği gerekçesiyle uzaklaşan ya da kestirme yol kullanmaya çalışan kalabalığa tüfeklerle ve hatta ağır silahlarla ateş ettiklerini belirtti.

Askerlerden biri, haziran ortasında İsrail askerlerinin "onaylanmış rotadan" sapan Gazzelilere beyaz bayrak sallamalarına rağmen ateş açıldığını gördüğünü söyledi.

Öte yandan, İsrail ordusunun bölgede "halkla sürtüşmeyi engellemeye" yönelik çitler ve tabelalar kurulması gibi önlemlerin alınmasına ilişkin planlarına karşı sahada bu konuda hiçbir adımın atılmadığı, kalabalığın kontrol altına alınmak için çaba sarf edilmediği görüldü.

İsrail ordusunda bir dönem Gazze biriminin başında bulunan emekli general Israel Ziv, "Mevcut şartlarda açlıktan ölme riski o kadar fazla ki o istikrarsız bölgede istikrarlı bir sistem kurmak mümkün değil." dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığını dün itiraf etmişti.