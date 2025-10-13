Haberler

İsrail Askerlerinden Filistinli Kalabalığa Saldırı

İsrail Askerlerinden Filistinli Kalabalığa Saldırı
Güncelleme:
İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri karşılamak için toplanan kalabalığa müdahale etti. Olayda bir genç bacağından vurulurken, insansız hava araçları ile göz yaşartıcı gaz atıldı ve uyarı kağıtları bırakıldı.

İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri cezaevi yakınında bekleyen kalabalığa saldırdı.

Müdahale sırasında Filistinli bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

Olay yerindeki AA muhabirinin aktardığına göre, kalabalığın üzerine insansız hava araçlarından göz yaşartıcı gaz ve uyarıların yazılı olduğu kağıtlar atıldı.

Uyarılarda, "Hepinizi izliyoruz, sakın sevinç gösterisinde bulunmayın" tehdidinde bulunuldu.

İsrail askerleri ayrıca Filistinlilerin üzerine ses bombaları attı.

Ofer Cezaevi'nin Ramallah şehrine açılan kapısında çok sayıda askeri araç ve buldozer konuşlandırıldığı gözlemlendi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
