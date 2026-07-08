Haberler

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladığı Filistinliyi ambulansta gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir kontrol noktasında vurduğu Filistinli gencin ambulansta tedavisini engelleyerek gözaltına aldı. 8 Ekim 2023'ten bu yana bölgede şiddet olayları artarken, 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 24 bin kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinliyi ambulansta gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Kudüs ile Beytüllahim kentleri arasındaki "300 askeri kontrol noktasında" açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç bacağından yaralandı.

Kızılay ekipleri yaralı Filistinliye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ancak İsrail askerleri ambulanstaki yaralıyı gözaltına alarak sağlık ekiplerini, yaralıyı kontrol noktasına nakletmeye zorladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu
Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi

Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler