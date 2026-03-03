İsrail askerleri ve Filistin toprakları gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da saldırılarda bulundu

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde saldırılarda bulundu.

Filistin Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Mesafir Yatta bölgesindeki Hirbet Cünba'da Filistinli sivillere ve koyun çobanlarına saldırdığı belirtildi.

İsrail askerlerinin çobanlara doğru ses bombası attığı, bunun da bölge sakinleri arasında korku ve paniğe yol açtığı aktarılan açıklamada, olaydan önce bazı yerleşimcilerin çoban ve çiftçileri takip ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, Mesafir Yatta sakinlerinin, İsrail askerleri ve İsrailliler tarafından çobanların takip edilmesi ve arazilerinde baskı uygulanması dahil tekrarlanan ihlallere maruz kaldığı vurgulandı.

Öte yandan örgüt, onlarca fanatik Yahudinin El Halil'in kuzeydoğusundaki Sair beldesinin Hamruş bölgesinde evlere saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, İsraillilerin ateş açtığı ve bunun Filistinliler arasında korku ve paniğe neden olduğu ifade edildi.