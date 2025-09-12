İsrail Askerleri Ramallah'ta Filistinlilere Ateş Açtı: 5 Yaralı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köyde Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Ramallah'a bağlı Deyr Carir köyü yakınında bir grup gence ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda ikisi orta derecede, üçü hafif şekilde olmak üzere Filistinli 5 gencin yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Deyr Carir köyünün girişini saatlerce trafiğe kapattığı aktarıldı.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artarak sürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 1020 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazla Filistinli de yaralandı.