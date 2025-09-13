Haberler

İsrail Askerleri Ramallah'ta Bir Filistinliyi Vurdu: Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir gence ateş açması sonucu 21 yaşındaki Muhammed İsa Ahmed Alevi hayatını kaybetti. Olay, Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana artan Filistinlilere yönelik baskılarla dikkat çekiyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün ateş açarak yaraladığı Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri dün Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünü Silvad kasabasına bağlayan caddede bir grup gence ateş açtı. Saldırıda yaralanan Muhammed İsa Ahmed Alevi (21) hastaneye kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise Alevi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
İtalya'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus

Kenan ve Hakan Çalhanoğlu attı, işte 7 gollü maçta kazanan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.