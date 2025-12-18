Haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuğu yaraladı

Güncelleme:
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında, 15 yaşındaki bir çocuğu yaraladı. Askerler, taş atan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında bir çocuğu yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus'un doğusundaki Asker el-Cedid Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Evlerde ve dükkanlarda arama yapan askerler, taş atarak baskına karşı koymaya çalışan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, baskın sırasında 15 yaşındaki bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
