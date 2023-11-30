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İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde Filistinli bir gazeteciyi yaraladı

30 Kasım 2023 17:51 Son Güncelleme: 17:52 Abone Ol

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasında nüfuz ettiği bölgenin yakınında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gazeteci yaralandı.