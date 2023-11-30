İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde Filistinli bir gazeteciyi yaraladı
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasında nüfuz ettiği bölgenin yakınında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gazeteci yaralandı.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasında nüfuz ettiği bölgenin yakınında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gazeteci yaralandı.
AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, serbest foto muhabiri Abdurrahman el-Kahlut, İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze'nin güneybatısındaki eski Yahudi yerleşim birimi Netzarim yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayaklarından yaralandı.
Sağlık ekipleri, gazeteci Kahlut'u Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletti.
Kahlut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.